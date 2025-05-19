Расчет FPV-дрона «Молния» группировки «Восток» уничтожил два бронеавтомобиля ВСУ

Расчет FPV-дрона типа «Молния» группировки войск «Восток» уничтожил боевые бронированные машины (ББМ) MaxxPro Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО) в районе населенного пункта Отрадное.
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