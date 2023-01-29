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Лион (WTA). Потапова, Блинкова начнут матчами против квалифаеров, Гарсия сыграет с Мартинцовой

Опубликована сетка турнира в Лионе, который пройдет на следующей неделе. Каролин Гарсия (1) сыграет с Терезой Мартинцовой, Чжан Шуай (2) – с Мэдисон Бренгл.

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