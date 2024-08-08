Боевики-туареги, напавшие на колонну «Группы Вагнера», окружены и уничтожаются

В центральной части пустыни Сахара, на территории африканского государства Мали, подразделения малийской армии (FAM) и отряды ЧВК «Вагнер» заблокировали сотни сепаратистов-туарегов и ведут с ними бой неподалеку от границы с Алжиром, южнее алжирского города Тин-Зауатин.