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Несекретные материалы

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Боевики-туареги, напавшие на колонну «Группы Вагнера», окружены и уничтожаются

Боевики-туареги, напавшие на колонну «Группы Вагнера», окружены и уничтожаются

В центральной части пустыни Сахара, на территории африканского государства Мали, подразделения малийской армии (FAM) и отряды ЧВК «Вагнер» заблокировали сотни сепаратистов-туарегов и ведут с ними бой неподалеку от границы с Алжиром, южнее алжирского города Тин-Зауатин.

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