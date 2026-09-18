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Царьград

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"Эти адские санкции - не против России": Панченко рассказала, кто на самом деле стал главной целью законопроекта сенатора Грэма*

"Эти адские санкции - не против России": Панченко рассказала, кто на самом деле стал главной целью законопроекта сенатора Грэма*

США ввели "адские санкции", которые были разработаны покойным сенатором-русофобом Линдси Грэмом*. Однако всё оказалось не так однозначно, как кажется на первый взгляд.

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