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McDonald’s takes over butcher with three-ingredient message

McDonald’s took over a Shoreditch butcher shop last week to show exactly what goes into its British and Irish beef patties and introduce the people behind its supply chain.

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