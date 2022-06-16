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WhoScored. Алип, Астанов, Габышев, Дарабаев и Вороговский вошли в команду недели Лиги наций

Футболисты сборной Казахстана Нуралы Алип, Эльхан Астанов, Михаил Габышев, Аслан Дарабаев и Ян Вороговский вошли в команду недели дивизиона «С» по итогам четвертого тура Лиги наций по версии WhoScored.

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