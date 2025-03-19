Крымчане смогут бесплатно пройти флюорографию на передвижном мобильном комплексе

В честь Всемирного дня борьбы с туберкулезом жители и гости полуострова смогут пройти бесплатное флюорографическое обследование на передвижном мобильном комплексе, который будет находиться 24 марта 2025 года с 09:00 до 15:00 в Симферополе на ул.