Крымчане смогут бесплатно пройти флюорографию на передвижном мобильном комплексе

В честь Всемирного дня борьбы с туберкулезом жители и гости полуострова смогут пройти бесплатное флюорографическое обследование на передвижном мобильном комплексе, который будет находиться 24 марта 2025 года с 09:00 до 15:00 в Симферополе на ул.
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