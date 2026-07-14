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Замкомандира из «Ахмата» не пустили в кафе из-за военной формы

Замкомандира из «Ахмата» не пустили в кафе из-за военной формы

История с замкомандира отряда «Ваха» спецподразделения «Ахмат» с позывным «Соболь», которого вместе с семьей не пустили в кафе из-за военной формы с наградами, стала очередным поводом для обсуждения отношения общества к участникам специальной военной операции и к символам, связанным с армией.

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