В России определили условия обмена активами с западными инвесторами

Правительство России наконец разработало стратегию и определило условия предлагаемого обмена замороженными активами российских и западных инвесторов, что позволит каждой стороне вернуть утраченные средства.
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