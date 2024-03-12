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В России определили условия обмена активами с западными инвесторами

В России определили условия обмена активами с западными инвесторами

Правительство России наконец разработало стратегию и определило условия предлагаемого обмена замороженными активами российских и западных инвесторов, что позволит каждой стороне вернуть утраченные средства.

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