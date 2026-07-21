Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 648 подписчиков

Уехавшая из страны популярная телеведущая поделилась переживаниями в день юбилея

Уехавшая из страны популярная телеведущая поделилась переживаниями в день юбилея

Российская телеведущая, актриса и блогер Татьяна Лазарева*(внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), 21 июля отметившая своё 60-летие, впервые подробно высказалась о переживаниях, связанных с этой знаковой датой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
HotRS
Какая, нахрен, популярная? Среди кого она популярная?
Ответить
2 м.
Виктор Скопинцев
Зачем пиарить тварь, официально признанную иноагентом?
Ответить
2 м.
Аркадий Шацкий
Коська
ПОПУЛЯРНАЯ????!!!!Вы, что издеваетесь????
Ну да, сейчас о ней больше пишут чем до 22-го)
Ответить
2 м.