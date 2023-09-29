Вашингтонская битва за ATACMS: Байден перед выборами повышает украинские ставки

Кассетные боеприпасы, урановые снаряды и дальнобойные ракеты стали оружием в предвыборной гонке в США Константин Ольшанский На фото: баллистическая ракета класса земля — земля ATACMS (Фото: Lockheed Martin) НАТО будет вынуждено полностью изменить стратегию оружейного обеспечения Украины.
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