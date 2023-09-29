БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Вашингтонская битва за ATACMS: Байден перед выборами повышает украинские ставки

Вашингтонская битва за ATACMS: Байден перед выборами повышает украинские ставки

Кассетные боеприпасы, урановые снаряды и дальнобойные ракеты стали оружием в предвыборной гонке в США Константин Ольшанский На фото: баллистическая ракета класса земля — земля ATACMS (Фото: Lockheed Martin) НАТО будет вынуждено полностью изменить стратегию оружейного обеспечения Украины.

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Комментарии
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Валерий Девятьяров
На каждой ракете есть обозначения о производстве места зборки. Так и надо бить по этим местам и не мендальничать с этими странами.
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