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Кевин Дюрэнт исполнил эффектный данк с фолом в ключевой момент матча с «Уизардс»

Кевин Дюрэнт исполнил эффектный данк с фолом в ключевой момент матча с «Уизардс»

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт отметился ключевым попаданием в концовке матча с «Вашингтоном» (112:108).

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