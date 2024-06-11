Chainlink (LINK) видит потенциальный рост цен

Chainlink (LINK) пережил спад наряду с более широким рынком криптовалют, включая биткоин. Криптоаналитики предполагают, что LINK может вскоре вступить на восходящий путь после нескольких недель пониженной волатильности.
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