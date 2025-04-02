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На Западе резко отреагировали на слова генсека НАТО о погибших американцах в Литве

На Западе резко отреагировали на слова генсека НАТО о погибших американцах в Литве

Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте выражает соболезнования в связи с гибелью американских военных в Литве, но молчит об украинцах, погибших в ходе конфликта, который помогла разжечь возглавляемая им организация.

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