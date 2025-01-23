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Сотрудница морга получила 15 лет тюрьмы за продажу органов «коллекционеру странностей»

Сотрудница морга получила 15 лет тюрьмы за продажу органов «коллекционеру странностей»

В США женщину приговорили к 15 годам тюрьмы за продажу человеческих органов В США вынесли приговор жительнице штата Арканзас, которая продала 24 коробки с человеческими органами и частями тел «коллекционеру странностей» из интернета.

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