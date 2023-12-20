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  • Владимир Скафтымов
    https://zvezdaweekly.ru/news/20185141034-P7Fgd.htmlНа западе разинул...
  • Аршак Меликджанян
    а почему эти укропские береговые комплексы ещё существуют, наверное как и пути доставки, тоннели, жд, и мосты, ну нав...Эрдоган допустил ...
  • олег Бузанов
    Дейстсительно, статья ни о чем. Информации НОЛЬ. Пустое нет нужды писать. А врагу читать факты полезно, это же не сек..."Кинжалы" стёрли ...

Охота на западные ЗРК продолжается, или "Кинжал" вновь победил в дуэли "Пэтриота".

Охота на западные ЗРК продолжается, или "Кинжал" вновь победил в дуэли "Пэтриота".

33K прочитали Пожалуй, одна из самых масштабных атак произошла за последние несколько дней с применением новейших гиперзвуковых ракет авиационного базирования "Кинжал", чего не наблюдалось ни на одном из этапов конфликта.

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