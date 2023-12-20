Охота на западные ЗРК продолжается, или "Кинжал" вновь победил в дуэли "Пэтриота".

33K прочитали Пожалуй, одна из самых масштабных атак произошла за последние несколько дней с применением новейших гиперзвуковых ракет авиационного базирования "Кинжал", чего не наблюдалось ни на одном из этапов конфликта.
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