🇷🇺 На избирательный участок №2830 пришёл участник СВО Евгений К. житель Панфиловского сельского поселения .
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🇷🇺 На избирательный участок №2830 пришёл участник СВО Евгений К. житель Панфиловского сельского поселения .