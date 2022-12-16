42-летний Юдонис Хаслем впервые с 2020 года вышел в стартовой пятерке «Майами»

Форвард «Майами» Юдонис Хаслем в четверг вышел в стартовой пятерке команды на матч с «Хьюстоном». 42-летний Хаслем вышел в основе «Хит» впервые с 2020 года.

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