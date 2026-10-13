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Роспатент продлил правовую защиту бренда Adidas в России до 2035 года

Роспатент зарегистрировал товарный знак немецкой компании Adidas в России сроком до 2035 года. Это следует из данных ведомства, на которые ссылается Москва24.

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