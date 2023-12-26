Глава МО Японии Минору Кихара высказался о поставках ракет Patriot в США

Глава Министерства обороны Японии Минору Кихара в рамках выступления на пресс-конференции во вторник, 26 января, сделал заявление о том, что государство должно поставлять в Соединенные Штаты Америки ракеты для систем ПРО Patriot в том объеме, который не «оставлял бы дыр» в японской обороне.