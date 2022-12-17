Наш потерянный мир

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В Москву и Подмосковье в выходные придут сильный снег, метель и гололедица

В Москву и Подмосковье в выходные придут сильный снег, метель и гололедица

Жителей Москвы и Подмосковья в выходные ждут сильный снег, метель и гололедица. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что 18 декабря автомобилисты и пилоты столкнутся со сложными погодными условиями.

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