В Москву и Подмосковье в выходные придут сильный снег, метель и гололедица

Жителей Москвы и Подмосковья в выходные ждут сильный снег, метель и гололедица. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что 18 декабря автомобилисты и пилоты столкнутся со сложными погодными условиями.