Собянин: мероприятия в новогоднюю ночь пройдут по всей Москве

По всей Москве запланировали провести праздничные события в новогоднюю ночь. Для посетителей подготовили насыщенные программы на 12 окружных площадках и в 21 парке культуры и отдыха, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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