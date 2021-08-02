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Tele2 осталась самым быстрорастущим оператором мира несмотря на пандемию

Tele2 осталась самым быстрорастущим оператором мира несмотря на пандемию

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подтвердил мировое лидерство по темпам роста. Несмотря на коронакризис по итогам 2020 года компания показала лучший органический прирост мобильной выручки относительно рынка.

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