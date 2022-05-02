Бербатов объяснил, почему Роналду нельзя винить в случае ухода из «МЮ»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов заявил, что португальский форвард «красных дьяволов» Криштиану Роналду не будет виноват, если клуб не попадет в четверку лучших по результатам сезона-2021/22 Английской премьер-лиги (АПЛ).