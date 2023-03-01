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Новые поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО: что грозит нарушителям

Новые поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО: что грозит нарушителям

Рассказываем, что включают новые поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО. 1 марта Спикер Государственной думы России, Вячеслав Володин, объявил, что он и его коллеги внесли в парламент поправки к Уголовному и Кодексу об Административных Правонарушениях, касающиеся ответственности за дискредитацию участников военных спецопераций, включая добровольные формирования, "организации и лица, которые содействуют в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ".

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