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«Мне надоело быть милой»: как Диана Анкудинова справилась с тяжелым прошлым и почему отказалась от ток-шоу

«Мне надоело быть милой»: как Диана Анкудинова справилась с тяжелым прошлым и почему отказалась от ток-шоу

Сегодня Диана Анкудинова — взрослая артистка, которая четко обозначает свои границы и больше не позволяет использовать личные драмы ради телевизионных рейтингов.

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