В Терновском районе полицейские быстро раскрыли кражу велосипеда. 59-летний подозреваемый был задержан буквально через несколько минут после кражи, когда ехал на украденном велосипеде по соседней улице.
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