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Иркутск Сегодня

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Единый каталог инклюзивных компаний запущен в Иркутской области

В Иркутской области запущен единый Каталог инклюзивных компаний, призванный систематизировать информацию о работодателях, создающих условия для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) или имеющих инвалидность.

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