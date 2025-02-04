Отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались отбить позиции у Волчанска в Харьковской области, бой происходил в ночное время и длился более семи часов.
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