В ЛНР рассказали о длившемся более семи часов бое под Волчанском

Отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались отбить позиции у Волчанска в Харьковской области, бой происходил в ночное время и длился более семи часов.