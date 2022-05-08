Наш потерянный мир

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В Европарламенте призвали перестать направлять оружие на Украину

В Европарламенте призвали перестать направлять оружие на Украину

Представитель французской партии «Национальное объединение» в Европейском парламенте Тьерри Мариани призвал прекратить поставки вооружения на Украину.

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