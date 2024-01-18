Путешествие во времени: Кишинев 100 лет назад и сейчас

Эксперт по культурному наследию, бывший глава Агентства по реставрации архитектурных памятников Ион Штефаницэ предложил посмотреть редкие фото Кишинева 100-летней давности и сравнить запечатленные на них здания с нынешними постройками на том же месте.
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