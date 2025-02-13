Жителя Калуги подозревают в совращении ребенка в Петербурге в 2019 году

Преступление было совершено в Колпинском районе Задержан житель Калуги, подозреваемый в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней несколько лет назад, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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