Трамп скоро снова вскипит: Зеленский своё получил, кто следующий? На очереди - "моськи" из ЕС

АндрейБорков

А что получил от Трампа Зеленский? А получил он в основном шевеление большим пальцем правой ноги в мягком тапке, словесное неудовлетворение от мистера Трампа и в принципе более ни чего! Круто не правда ли? За то сколько разговоров, сколько домыслов и измышлений, что Трамп типа Зеленского шашкой и в мелкий винегрет... А по сути то ни хера не изменилось. Очередные "караваны" помощи УкРуине от Запада идут с завидной регулярностью. УкРуина воюет, пытается даже не контратаковать, а атаковать наши войска и в Курской области и на других направлениях, готовит прорыв в районе Кинбурской косы на Днепре... ЕС тоже лапки не свешивают. Даже чехи, хуе...а из под ногтей, по сути, и те пятками в грудь себя стучат и Трампа в открытую чуть не на Х...Й посылают. И что? И ХЕР В ОЧКО! ВОТ ЧТО! Словоблудие это одно, а конкретные дела, это совсем другое. И насчет этих конкретных дел, пока, как то не особенно. По этому рано не то, что радоваться, а даже местами улыбаться. Еще ни чего не произошло, что бы вселяло оптимизм. Сколько раз за последние 15 лет Россию кидали через хер? Уже и не сосчитать. Тут и "Минск-1, 2...." и попытка договориться в Стамбуле и до того и после того.... Готовить к применению надо РВСН, отрабатывать конкретные действия и оттачивать навыки применения всего, что есть на вооружении ВС РФ. А что там будет и как оно будет, будем посмотреть.