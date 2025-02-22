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"Это хуже проклятия" - выигрыш в лотерею превратил жизнь мужчины в трагедию

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Комментарии
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Виктор Онегин
Богом во плоти?-Ещё один несчастный.
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2 час.
Виктор Онегин
Нельзя парня винить в никчемности. Когда как мне за 70, понимаешь что это судьба каждого. Просто у него взлёт и падение было было на много насыщеннее и более опустошенное в сжатые сроки. Более менее счастлив тот у кого разум и душа в ладу друг с другом.
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2 час.
Виктор Онегин
&quot;рост в Духе&quot; -имеет смысл, но без передачи знаний и навыков другим поколениям он просто уходит в пустоту.Хотел сказать в унитаз,но в этом случае хоть на удобрение уйдёт или на пищу кто этим питается. Бог -в каждом: но это понимание Бога каждым индивидуум.  В современной концепции Бог (Абсолют)это создатель всего-изучение всего это познание Бога. Если ты считаешь себя абсолютом и изучаешь себя может это именно твоё счастье.  Запомни -религия это инструмент управления обществом. Жрецы-верховные психологи(в современном понимании.)
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1 час.
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