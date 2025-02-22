"Это хуже проклятия" - выигрыш в лотерею превратил жизнь мужчины в трагедию

Нельзя парня винить в никчемности. Когда как мне за 70, понимаешь что это судьба каждого. Просто у него взлёт и падение было было на много насыщеннее и более опустошенное в сжатые сроки. Более менее счастлив тот у кого разум и душа в ладу друг с другом.

Виктор Онегин

"рост в Духе" -имеет смысл, но без передачи знаний и навыков другим поколениям он просто уходит в пустоту.Хотел сказать в унитаз,но в этом случае хоть на удобрение уйдёт или на пищу кто этим питается. Бог -в каждом: но это понимание Бога каждым индивидуум. В современной концепции Бог (Абсолют)это создатель всего-изучение всего это познание Бога. Если ты считаешь себя абсолютом и изучаешь себя может это именно твоё счастье. Запомни -религия это инструмент управления обществом. Жрецы-верховные психологи(в современном понимании.)