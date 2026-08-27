Для туристов и экономики. Замминистра транспорта РФ оценил дорожную инфраструктуру Алтая

Игорь Костюченко встретился с Виктором Томенко, наградил лучших дорожников региона и проверил строительство трассы Алтайское — Ая — "Бирюзовая Катунь" Заместитель министра транспорта Российской Федерации Игорь Костюченко 26 августа впервые посетил Алтайский край и оценил развитие дорожной инфраструктуры региона.
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