MI6 пытается возбудить свою салафитскую агентуру и раскачать Северный Кавказ

По факту вооруженного нападения на полицейских в КЧР возбуждено делоВ Карачаево-Черкесии расследуют обстоятельства вооруженного нападения, в результате которого двое полицейских погибли, еще четверо получили ранения.
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