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В Орле на 1-й Посадской появится 20-этажка бизнес-класса

В Орле на 1-й Посадской появится 20-этажка бизнес-класса

ООО СЗ «Олимп» разместило проектную декларацию на строительство 20-этажного дома бизнес-класса на улице 1-я Посадская в Орле.

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