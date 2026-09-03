Каждый альбом Rolling Stones от худшего к лучшему - 1

За более чем шестьдесят лет своего существования Rolling Stones выпустили в Великобритании всего 25 студийных альбомов, но в этом каталоге можно найти одни из самых влиятельных, революционных и культовых записей эпохи рок-н-ролла.
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