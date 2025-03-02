В США оценили планы Трампа по превращению сектора Газа в курорт

Дипломат Чез Фриман: План Трампа по Газе ведет к революциям на Ближнем Востоке Реализация планов президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа может привести к революциям на Ближнем Востоке.
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