Полиция задержала жителя Томска, который разгуливал нагишом и украл сумку у уснувшего на лавочке мужчины

В городе Томске в дежурную часть отдела МВД России по Советскому району поступило сообщение о краже. Заявитель – житель областного центра – рассказал, что присел на лавочку возле дома и задремал, а когда очнулся, обнаружил пропажу своей сумки, в которой находились документы и деньги.