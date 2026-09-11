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SUSANIN

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С конца августа в Удмуртию не довезли около 1500 тонн бензина

С конца августа в Удмуртию не довезли около 1500 тонн бензина

Ижевск. Удмуртия. И. о. министра промышленности и торговли республики Виктор Лашкарёв пояснил, в чём причина возникновения длинных очередей на заправках.

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