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Вечерний Новосибирск

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Медведь снова бродит вблизи деревень в Новосибирской области

Медведь снова бродит вблизи деревень в Новосибирской области

Подробности сообщает издание «Знамя труда». Тревожный сигнал поступил ранее в Единую дежурно‑диспетчерскую службу (ЕДДС) Усть‑Таркского района: местные жители сообщили о появлении медведя неподалёку от жилых массивов.

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