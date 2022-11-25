Рекорды Роналду и победа Португалии, Бразилия обыграла Сербию, радужные флаги разрешат на ЧМ, Apple и Бекхэм претендуют на «МЮ», старт Кубка России по биатлону и другие новости

1. Сборная Португалии стартовала на ЧМ-2022 с непростой победы над Ганой (3:2). Первый гол в матче с пенальти забил Криштиану Роналду, оформивший несколько новых рекордов: первый игрок с голами на пяти ЧМ, первый европейский игрок, сыгравший на 10 крупных турнирах, – причем в каждом он забивал (тоже рекорд).