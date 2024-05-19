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Ферстаппен провел гонку в симуляторе iRacing через 3 часа после выигранного поула в Имоле

Ферстаппен провел гонку в симуляторе iRacing через 3 часа после выигранного поула в Имоле

18 мая примерно в 18:00 закончилась квалификация на гран-при Имолы. Поул завоевал Макс Ферстаппен, который начнет гонку с первой позиции.

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