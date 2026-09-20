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Царьград

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Актер Артем Быстров сделал предложение Ксении Тепловой на концерте

Актер Артем Быстров сделал предложение Ксении Тепловой на концерте

Артист Артем Быстров сделал предложение актрисе Ксении Тепловой во время рождественского концерта. Событие произошло за кулисами сцены, где Быстров подарил кольцо.

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