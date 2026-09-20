Актер Артем Быстров сделал предложение Ксении Тепловой на концерте

Артист Артем Быстров сделал предложение актрисе Ксении Тепловой во время рождественского концерта. Событие произошло за кулисами сцены, где Быстров подарил кольцо.
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