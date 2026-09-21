Машина может не пережить: как подготовить автомобиль к первым заморозкам

Первые заморозки становятся проверкой не только для водителей, но и для автомобилей. Даже небольшое снижение температуры может повлиять на работу аккумулятора, состояние шин и запуск двигателя.
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