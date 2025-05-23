Россия формирует зону безопасности вдоль границы — заявление Путина

Россия начала работу по формированию буферной зоны безопасности вдоль украинской границы. Об этом Владимир Путин сообщил 22 мая в ходе совещания с членами правительства, которое прошло в формате видеоконференции.
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