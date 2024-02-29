Песков: Путин в послании Федеральному собранию озвучит тезисы на более дальние сроки, чем 2030 год

Президент выступит не только как глава государства, но и кандидат на выборах, сказал представитель КремляПрезидент Владимир Путин в послании Федеральному собранию озвучит тезисы и на более дальние сроки, чем 2030 год, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.