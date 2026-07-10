Долги, суды и неожиданный союз бывших избранниц: как развод с Пелагеей обернулся для Ивана Телегина финансовым крахом

К 2026 году финансовые претензии к хоккеисту Ивану Телегину достигли внушительных размеров, включая долги по алиментам и судебные издержки, из-за чего возникла угроза принудительной продажи его имущества.
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