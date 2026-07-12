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Туризм и География

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Новогодний характер Москвы: гид по атмосфере украшенных районов

Новогодний характер Москвы: гид по атмосфере украшенных районов

Каждый декабрь я выхожу на улицы столицы с одним и тем же вопросом: какой же он, этот город, когда надевает свой праздничный наряд? Со стороны кажется, что Москва превращается в единую сверкающую шкатулку, но стоит присмотреться, и становится ясно — за общим блеском прячутся совершенно разные характеры районов.

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