Новогодний характер Москвы: гид по атмосфере украшенных районов

Каждый декабрь я выхожу на улицы столицы с одним и тем же вопросом: какой же он, этот город, когда надевает свой праздничный наряд? Со стороны кажется, что Москва превращается в единую сверкающую шкатулку, но стоит присмотреться, и становится ясно — за общим блеском прячутся совершенно разные характеры районов.